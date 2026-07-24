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Адміністрація Трампа запровадить нові глобальні мита проти 60 країн світу

01:44 24.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про нові обмеження?
aimg Едуард Ткач
Адміністрація Трампа запровадить нові глобальні мита проти 60 країн світу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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США сьогодні у п'ятницю, 24 липня, запровадять нові мита на імпорт із більшості основних торгових країн-партнерів. Це буде найбільший крок щодо відновлення "тарифної стіни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters.

Як пишуть ЗМІ, адміністрація Трампа запровадить мита у розмірі 10% та 12,5% на товари з 60 країн, включаючи Європейський Союз. Нові заходи запроваджуються через звинувачення у недостатньому дотриманні заборон на примусову працю.

Згідно з публікацією Reuters, цей крок є останньою спробою Білого дому відновити передвиборчу концепцію президента США Дональда Трампа про запровадження глобальних тарифів після того, як у лютому Верховний суд США скасував "взаємні" мита від 10% до 50%, які Трамп запровадив у 2025 році.

У відповідь на це рішення президент США запровадив тимчасовий тариф у розмірі 10% на 150 днів, термін якого закінчується о 00:01 (по Києву о 07:01).

У свою чергу нові тарифи, про які було сказано вище, набудуть чинності відразу ж у той момент, як закінчиться термін попередніх. Проте товари, які перебувають у дорозі, будуть звільнені від мит до 00:01 за східним часом 28 липня.

Згідно з повідомленням у Федеральному реєстрі, мита на товари з ЄС та Тайваню будуть у розмірі не менше 10%, а на продукцію з Японії, Швейцарії та Південної Кореї - не менше 12,5%. Цей рівень відповідає торговим угодам, які країни уклали із США.

На продукцію десятків інших країн поширюватиметься мито у розмірі 12,5%. Винятком будуть лише Мексика, Британія, Канада та Індія, де, як вважається, запровадили обмеження використання примусової праці. Тому ці країни також обкладатимуться 10% митом.

Що ще відомо про тарифи

Нагадаємо, наприкінці в адміністрації Трампа заявили, що оскаржать рішення судді про повсюдне повернення всіх мит, які Верховний суд США визнав незаконними.

Також ми писали, що днями Трамп заявив про те, що ввів 50-відсоткове мито проти Канади. Новий тариф поширюється на широкий спектр товарів, що імпортуються з цієї країни.

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