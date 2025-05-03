Адміністрація Трампа вимагає від суду дати агентству Маска доступ до бази соцзабезпечення

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду США, щоб надати департаменту Ілона Маска доступ до конфіденційної інформації соцзабезпечення. Боротьба за конфіденційність може зачепити мільйони людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Наразі у Трампа оскаржують рішення федерального судді першої інстанції, яке забороняє Департаменту ефективності державного управління (DOGE) мати повний доступ до персональної інформації з бази даних Адміністрації соціального забезпечення (SSA). Також наказ окружного судді США Еллен Ліптон вимагає від осіб, пов'язаних із DOGE, "знищити та видалити" дані, які вони вже отримали.

У п'ятницю уряд США заявив, що Верховний суд має скасувати постанову судді з Балтімора і відновити доступ DOGE, поки Міністерство юстиції подає апеляцію. Команда Маска домагається доступу до даних у межах плану президента Дональда Трампа з виявлення, як він стверджує, недоцільних витрат у федеральному уряді.

Рішення нижчих судів уже понад місяць заважають адміністрації реалізовувати ключові політичні завдання в одному з важливих федеральних агентств, написав у надзвичайній заяві головний юрист федерального уряду США Джон Зауер.

"Уряд не може боротися з розтратами і шахрайством, якщо окружні суди не дають змоги співробітникам агентства, які володіють відповідною експертизою і повноваженнями, виконувати свою роботу", - додав він.

У середу апеляційний суд 4-го округу США залишив заборону на доступ DOGE чинною 9 голосами проти 6. Виступаючи від імені семи членів більшості, суддя Роберт Брюс Кінг зазначив, що згідно з висновками судді Голландер, DOGE прагне до рівня доступу, яким володіють лише кілька вищих посадових осіб Адміністрації соцзабезпечення (SSA).

Оспорювані дані включають номери соцстрахування, адреси, свідоцтва про народження та шлюб, податкові та фінансові документи, історію працевлаштування, а також інформацію про банківські рахунки та кредитні картки.

"Вся ця дуже чутлива особиста інформація вже давно передана SSA американським народом, і в нього є всі підстави вважати, що ці дані будуть ретельно захищені", - зазначив суддя Кінг.