DOGE Маска отримав доступ до секретних даних про мігрантів в США, - WP

DOGE під керівництвом Ілона Маска, отримав доступ до секретної системи Міністерства юстиції США, що містить дані про мільйони мігрантів. Це викликало занепокоєння з приводу конфіденційності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, отримав доступ до надсекретної системи Міністерства юстиції США.

Як пише The Washington Post, ця система ECAS містить дані про мільйони легальних і нелегальних мігрантів.

Йдеться про імена, адреси, медичну історію, свідчення у суді та взаємодію з правоохоронними органами. Доступ до системи отримала група "радників" DOGE, пов’язана з приватними структурами Маска.

У Мін’юсті журналістам не підтвердили, чи було доступ реалізовано, та відмовилися від коментарів.

У публікації зазначається, що DOGE намагається отримати доступ до різних масивів федеральних даних.

Зокрема, за попередніми звітами, структура змусила понад 6000 іммігрантів самостійно залишити США, помилково зарахувавши їх до списку померлих.

У WP висловлюють занепокоєння через такі дії, наголошуючи, що доступ до подібних систем зазвичай мають лише спеціально підготовлені урядові працівники.