Администрация Трампа требует от суда дать агентству Маска доступ к базе соцобеспечения

Администрация Трампа обратилась в Верховный суд США, чтобы предоставить департаменту Илона Маска доступ к конфиденциальной информации соцобеспечения. Борьба за конфидециальность может затронуть миллионы людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В настоящее время у Трампа оспаривают решение федерального судьи первой инстанции, которое запрещает Департаменту эффективности государственного управления (DOGE) иметь полный доступ к персональной информации из базы данных Администрации социального обеспечения (SSA). Также приказ окружного судьи США Эллен Липтон требует от лиц, связанных с DOGE, "уничтожить и удалить" данные, которые они уже получили.

В пятницу правительство США заявило, что Верховный суд должен отменить постановление судьи из Балтимора и восстановить доступ DOGE, пока Министерство юстиции подает апелляцию. Команда Маска добивается доступа к данным в рамках плана президента Дональда Трампа по выявлению, как он утверждает, нецелесообразных расходов в федеральном правительстве.

Решения нижестоящих судов уже более месяца мешают администрации реализовывать ключевые политические задачи в одном из важных федеральных агентств, написал в чрезвычайном заявлении главный юрист федерального правительства США Джон Зауэр.

"Правительство не может бороться с растратами и мошенничеством, если окружные суды не дают возможности сотрудникам агентства, обладающим соответствующей экспертизой и полномочиями, выполнять свою работу", - добавил он.

В среду апелляционный суд 4-го округа США оставил запрет на доступ DOGE в силе 9 голосами против 6. Выступая от имени семи членов большинства, судья Роберт Брюс Кинг отметил, что согласно выводам судьи Холландер, DOGE стремится к уровню доступа, которым обладают лишь несколько высших должностных лиц Администрации соцобеспечения (SSA).

Оспариваемые данные включают номера соцстрахования, адреса, свидетельства о рождении и браке, налоговые и финансовые документы, историю трудоустройства, а также информацию о банковских счетах и кредитных картах.

"Вся эта очень чувствительная личная информация уже давно передана SSA американским народом, и у него есть все основания полагать, что эти данные будут тщательно защищены", - отметил судья Кинг.