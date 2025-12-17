Адміністрація Трампа тисне на ЄС, щоб блок відмовився використовувати активи РФ, - Politico

Як пише видання, саміт лідерів ЄС, який буде в четвер, 18 грудня, покаже, чи зможе блок зберегти єдність, або ж президент США Дональд Трамп зможе його розколоти.

Адже, як відомо, ключова тема цієї зустрічі полягатиме в тому, чи зможе Єврорада ухвалити рішення, щоб використовувати заморожені активи Росії для фінансування України.

За словами чотирьох чиновників ЄС, представники адміністрації Трампа чинили тиск на європейські уряди, з метою домогтися відхилення плану використання заморожених активів РФ у розмірі 210 млрд євро для фінансування України. Принаймні, тиск іде на ті країни, які Вашингтон вважає найбільш дружніми.

"Вони хочуть послабити нас", - заявив високопосадовець ЄС, обізнаний із трансатлантичними відносинами під час підготовки до саміту.

Politico зазначає, що коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоди щодо заблокованих активів РФ, оскільки Бельгія виступила проти. Але через два місяці стало зрозуміло, що проблема ЄС полягає не стільки в Бельгії, скільки в президенті США Дональді Трампі.

Шанси малі, Україна на межі фінансової прірви

Протягом цього періоду Єврокомісія і найвпливовіші столиці вели переговори, намагаючись заручитися підтримкою прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера, чия підтримка має вирішальне значення, тому що в його країні розміщена велика частина заморожених активів РФ. За останній тиждень дискусії посилилися, оскільки ЄС прагнув надати Бельгії гарантії.

Однак, за словами високопоставленого чиновника, який побажав залишитися анонімним, шанси на укладення угоди погіршилися, а не покращилися. Причому навіть протягом вівторка.

"Мені хотілося плакати", - сказав він, описуючи настрій на зустрічі міністрів у справах ЄС у Брюсселі, які готувалися до саміту.

Politico пише, що Україні вкрай необхідні кошти, оскільки наступного року вона зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 млрд євро. Якщо гроші не надійдуть до квітня, країні доведеться скоротити державні витрати, що може підірвати моральний дух і здатність продовжувати оборонятися через майже 4 роки після повномасштабного вторгнення Росії.