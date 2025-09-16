Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters

Механізм PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що розраховує, що країни Європи виділятимуть по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.