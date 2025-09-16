UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Адміністрація Трампа схвалила перші два пакети допомоги Україні за кошти НАТО, - Reuters

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні, які профінансувало НАТО. Вони можуть бути відправлені найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками, для постачання Україні зброї із запасів США за рахунок коштів країн НАТО.

За словами заступника міністра оборони США з питань політики Елбріджа Колбі, йдеться про дві поставки озброєння на суму 500 млн доларів у межах механізму PURL.

Механізм PURL

Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це нова ініціатива США і НАТО, спрямована на прискорене постачання озброєння Україні. У рамках цієї програми Україна формує список пріоритетних потреб у зброї, який передається НАТО. Потім партнерські країни фінансують закупівлю американського озброєння, що відповідає цьому списку.

Кошти передаються на спеціальний рахунок НАТО, і зброю закуповують безпосередньо у США. Таким чином, програма забезпечує швидку і цілеспрямовану підтримку української армії.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що розраховує, що країни Європи виділятимуть по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиДональд ТрампДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні