Администрация Трампа одобрила первые два пакета помощи Украине за средства НАТО, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа утвердила первые два пакета военной помощи Украине, которые профинансировало НАТО. Они могут быть отправлены в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.
По словам заместителя министра обороны США по вопросам политики Элбриджа Колби, речь идет о двух поставках вооружения на сумму 500 млн долларов в рамках механизма PURL.
Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это новая инициатива США и НАТО, направленная на ускоренные поставки вооружения Украине. В рамках этой программы Украина формирует список приоритетных потребностей в оружии, который передается НАТО. Затем партнерские страны финансируют закупку американского вооружения, соответствующего этому списку.
Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупается непосредственно у США. Таким образом, программа обеспечивает быструю и целенаправленную поддержку украинской армии.
Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что рассчитывает, что страны Европы будут выделять по 1 млрд евро в месяцна закупку американского оружия в рамках механизма PURL.