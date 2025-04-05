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США наказано повернути чоловіка, помилково відправленого до в'язниці Сальвадора

Субота 05 квітня 2025 04:08
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США наказано повернути чоловіка, помилково відправленого до в'язниці Сальвадора Фото: чоловіка незаконно заарештували 12 березня і відправили в Сальвадор 15 березня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У США федеральний суддя зобов'язала уряд повернути в Америку чоловіка, якого помилково відправили до в'язниці Сальвадора. На це дано термін до кінця понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У п'ятницю окружний суддя США Паула Ксініс постановила, що уряд має повернути Кілмара Армандо Абрего Гарсію з центру утримання під вартою терористів у Сальвадорі. За її словами, чоловіка відправили до в'язниці цієї країни через "адміністративну помилку". Вона вважає, що він, імовірно, був висланий зі США з порушенням закону.

Ксініс сказала, що Абрего Гарсія отримав відтермінування на вислання в рідну країну 2019 року. Вона додала, що чоловіка незаконно заарештували 12 березня і відправили в Сальвадор 15 березня без належної юридичної процедури або обґрунтування.

Мін'юст США стверджує, що він є членом банди MS-13 і становить небезпеку для суспільства. Однак адвокат заперечує приналежність Абрего Гарсія до банди і стверджує, що він є робітником з обробки листового металу.

"Ми пропонуємо судді зв'язатися з президентом (Сальвадору Наїбом Букеле - ред.), оскільки ми не знаємо, чи має суддя юрисдикцію або повноваження щодо країни Сальвадор", - заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт.

Bloomberg пише, що наказ було видано на тлі напруженого протистояння між урядом та іншим федеральним суддею. Зокрема, він заявив, що США, можливо, свідомо проігнорували його розпорядження припинити депортацію венесуельців, яких адміністрація Трампа вважає членами банд.

Депортація зі США

Нагадаємо, що після повернення до Білого дому, президент США Дональд Трамп запустив процес депортації нелегальних мігрантів із країни. Це, власне, була одна з головних його обіцянок під час передвиборчої кампанії.

Наприкінці січня Bloomberg написало, кількість нелегальних мігрантів у США може становити 11 млн осіб. У разі, якщо їх усіх депортувати, економіка Сполучених Штатів втратить 8% ВВП.

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Сполучені Штати Америки Сальвадор
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