Трамп пригрозив Зеленському і заявив, що відновить угоду щодо рідкоземельних мінералів

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкоземельних мінералів, інакше президент України Володимир Зеленський не буде "надто задоволений". Також американській лідер був обурений тим, як в Україні прийняли міністра фінансів Сполучених Штатів.

"Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський - ред.) буде не надто щасливий", - сказав Трамп.

Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкоземельних мінералів.

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ", - заявив Трамп.

Однак зазначимо, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.