Трамп пригрозив Зеленському і заявив, що відновить угоду щодо рідкоземельних мінералів
Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається відновити угоду щодо рідкоземельних мінералів, інакше президент України Володимир Зеленський не буде "надто задоволений". Також американській лідер був обурений тим, як в Україні прийняли міністра фінансів Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я думаю, що я відновлю цю угоду. Так, я думаю, що я збираюся відновити цю угоду, ви знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відновити її, інакше він (Зеленський - ред.) буде не надто щасливий", - сказав Трамп.
Крім того, він обурився з приводу того, що з міністром фінансів США Скоттом Бессентом нібито поводилися "досить грубо" під час нещодавнього візиту до Києва, де Україна відхилила угоду щодо рідкоземельних мінералів.
"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним. Він поїхав туди, щоб підписати документ, і повернувся з порожніми руками. Вони не підписали документ", - заявив Трамп.
Однак зазначимо, що Зеленський зустрічався з Бессентом і є навіть фото з їх зустрічі.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що в угоді про рідкісноземельні метали не було вказано про гарантії безпеки для України. Він додав, що на зустрічі з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені вони домовилися, що в угоді повинні бути прописані гарантії.
Зазначимо, що США запропонували Україні угоду, в рамках якої зможуть отримати доступ до стратегічних матеріалів в Україні, і це нібито буде платою за допомогу. Документ в Україні представив міністр фінансів США, але українська сторона відмовилася його підписувати.
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