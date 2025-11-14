Адміністрація Трампа готує депортацію деяких українців, - WP

Чутки про депортацію

За даними видання, Мін'юст США заявив про плани депортувати 41-річного Романа Суровцева в Україну вже в понеділок, 17 листопада.

Адвокати Суровцева Ерік Лі та Кріс Годшелл-Беннетт вважають, що міграційна та митна поліція може намагатися вислати "значну кількість" українців. За їхніми словами, іншим затриманим українцям також повідомляють, що їх буде відправлено "військовими авіарейсами в Україну або Польщу" 17 листопада.

Адвокати уточнили, що затриманим не надають право оскаржити депортацію.

"Україна - зона бойових дій, там діє воєнний стан, і, ймовірно, що будь-яких депортованих насильно призвуть в армію і відправлять на фронт, де вони зіткнуться з високою ймовірністю загибелі", - додали вони.

Варто зауважити, що Суровцев є злодієм - у 18 років він скоїв крадіжку зі зломом, а в 19 років - разом із друзями викрав мотоцикл. За це він відсидів понад 11 років у в'язниці в Каліфорнії.

Реакція України

Зі свого боку посол України у США Ольга Стефанішина сказала, що посольству відомо тільки "приблизно про 80 громадян" України, щодо яких було підготовлено остаточні розпорядження про депортацію "через порушення законодавства США".

Вона сказала, що американська влада працює над логістикою проведення депортацій, "враховуючи відсутність прямого міжнародного авіасполучення з Україною".

"Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним юридичним механізмом, передбаченим імміграційними законами більшості країн світу. Це рутинна процедура, яку застосовують до всіх іноземців та осіб без громадянства, що порушують умови перебування у Сполучених Штатах, незалежно від їхньої національності", - наголосила Стефанишина.

WP звертає увагу, що Україна може прийняти таких громадян, оскільки їй необхідно набрати солдатів і зберегти підтримку з боку США.

"США можуть депортувати стільки, скільки захочуть. Ми знайдемо їм гарне застосування", - розповів журналістам неназваний радник президента України.