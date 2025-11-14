Администрация Трампа готовит депортацию некоторых украинцев, - WP

Слухи о депортации

По данным издания, Минюст США заявил о планах депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в понедельник, 17 ноября.

Адвокаты Суровцева Эрик Ли и Крис Годшелл-Беннетт считают, что миграционная и таможенная полиция может пытаться выслать "значительное количество" украинцев. По их словам, другим задержанным украинцам также сообщают, что они будут отправлены "военными авиарейсами в Украину или Польшу" 17 ноября.

Адвокаты уточнили, что задержанным не предоставляют право оспорить депортацию.

"Украина - зона боевых действий, там действует военное положение, и, вероятно, что любых депортируемых насильно призовут в армию и отправят на фронт, где они столкнутся с высокой вероятностью гибели", - добавили они.

Стоит заметить, что Суровцев является вором - в 18 лет он совершил кражу со взломом, а в 19 лет - вместе с друзьями угнал мотоцикл. За это он отсидел более 11 лет в тюрьме в Калифорнии.

Реакция Украины

В свою очередь посол Украины в США Ольга Стефанишина сказала, что посольству известно только "примерно о 80 гражданах" Украины, по которым были подготовлены окончательные распоряжения о депортации "из-за нарушений законодательства США".

Она сказала, что американские власти работают над логистикой проведения депортаций, "учитывая отсутствие прямого международного авиасообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация является широко используемым юридическим механизмом, предусмотренным иммиграционными законами большинства стран мира. Это рутинная процедура, применяемая ко всем иностранцам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания в Соединенных Штатах, независимо от их национальности", - подчеркнула Стефанишина.

WP обращает внимание, что Украина может принять таких граждан, поскольку ей необходимо набрать солдат и сохранить поддержку со стороны США.

"США могут депортировать столько, сколько захотят. Мы найдем им хорошее применение", - рассказал журналистам неназванный советник президента Украины.