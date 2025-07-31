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Адміністрація Трампа анонсувала "золотий вік" для криптовалюти в економіці США

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Адміністрація Трампа закликає усі державні органи США терміново оновити підходи до регулювання криптовалюти та забезпечити її повноцінну інтеграцію в економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований в середу, 30 липня, 160-сторінковий звіт Білого дому.

Так, у величезному 160-сторінковому звіті Білий дім окреслює план перетворення США на світового лідера в галузі цифрових активів. Очікується законодавча підтримка й масштабні зміни у банківській, податковій та фінансовій сферах.

Білий дім очікує, що Конгрес ухвалить спеціальний закон, який визнає криптовалюту новим класом активів і дасть їй правове регуляторне поле.

При цьому йдеться про оновлення правил у таких напрямках:

  • цінні папери й товари;
  • банківські операції;
  • оподаткування;
  • страхування;
  • кібербезпека;
  • боротьба з незаконним фінансуванням.

Таким чином, адміністрація Дональда Трампа виступила з масштабним закликом до всіх федеральних установ США, що час рухатись швидко і рішуче, щоб зробити криптовалюту невід’ємною частиною американської економіки. 

За словами Трампа, криптовалюта має стати таким же звичним інструментом, як і долар - включно з іпотекою, банківськими послугами, пенсійними програмами й податковими відрахуваннями.

Причина такого поспіху очевидна - родина президента Трампа дедалі активніше інвестує в криптогалузь. За даними ринку, лише з дня виборів ціна біткойна зросла на 74%, а криптоіндустрія додала 1,57 трлн доларів капіталізації.

Зазначимо, що у звіті йдеться про необхідність створення чітких і прозорих правил, які б допомогли криптоіндустрії легально розвиватися в США. Ключовим завданням називається забезпечення “регуляторної визначеності”, щоб американські підприємці могли сміливо інвестувати, створювати нові сервіси й програмні рішення.

Трамп поставив завдання своїй адміністрації зробити американський ринок цифрових активів "найглибшим і найліквіднішим у світі".

Нагадаємо, що на початку березня президент США Дональд Трамп доручив своїм підлеглим працювати над формуванням криптовалютного резерву. Очікується, що такий резерв включатиме криптовалюти XRP, SOL і ADA.

А 18 липня Дональд Трамп підписав закон про регулювання криптовалют. Його прозвали GENIUS.

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Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп