RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Экономика В мире Происшествия

Администрация Трампа анонсировала "золотой век" для криптовалют в экономике США

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Администрация Трампа призывает все государственные органы США срочно обновить подходы к регулированию криптовалюты и обеспечить ее полноценную интеграцию в экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованный в среду, 30 июля, 160-страничный отчет Белого дома.

Так, в огромном 160-страничном отчете Белый дом очерчивает план превращения США в мирового лидера в области цифровых активов. Ожидается законодательная поддержка и масштабные изменения в банковской, налоговой и финансовой сферах.

Белый дом ожидает, что Конгресс примет специальный закон, который признает криптовалюту новым классом активов и даст ей правовое регуляторное поле.

При этом речь идет об обновлении правил в следующих направлениях:

  • ценные бумаги и товары;
  • банковские операции;
  • налогообложение;
  • страхование;
  • кибербезопасность;
  • борьба с незаконным финансированием.

Таким образом, администрация Дональда Трампа выступила с масштабным призывом ко всем федеральным учреждениям США, что пора двигаться быстро и решительно, чтобы сделать криптовалюту неотъемлемой частью американской экономики.

По словам Трампа, криптовалюта должна стать таким же привычным инструментом, как и доллар - включая ипотеку, банковские услуги, пенсионные программы и налоговые отчисления.

Причина такой спешки очевидна - семья президента Трампа все активнее инвестирует в криптоотрасль. По данным рынка, только со дня выборов цена биткойна выросла на 74%, а криптоиндустрия добавила 1,57 трлн долларов капитализации.

Отметим, что в отчете говорится о необходимости создания четких и прозрачных правил, которые бы помогли криптоиндустрии легально развиваться в США. Ключевой задачей называется обеспечение "регуляторной определенности", чтобы американские предприниматели могли смело инвестировать, создавать новые сервисы и программные решения.

Трамп поставил задачу своей администрации сделать американский рынок цифровых активов "самым глубоким и ликвидным в мире".

 

Напомним, что в начале марта президент США Дональд Трамп поручил своим подчиненным работать над формированием криптовалютного резерва. Ожидается, что такой резерв будет включать криптовалюты XRP, SOL и ADA.

А 18 июля Дональд Трамп подписал закон о регулировании криптовалют. Его прозвали GENIUS.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп