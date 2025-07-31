Администрация Трампа анонсировала "золотой век" для криптовалют в экономике США

Так, в огромном 160-страничном отчете Белый дом очерчивает план превращения США в мирового лидера в области цифровых активов. Ожидается законодательная поддержка и масштабные изменения в банковской, налоговой и финансовой сферах.

Белый дом ожидает, что Конгресс примет специальный закон, который признает криптовалюту новым классом активов и даст ей правовое регуляторное поле.

При этом речь идет об обновлении правил в следующих направлениях:

ценные бумаги и товары;

банковские операции;

налогообложение;

страхование;

кибербезопасность;

борьба с незаконным финансированием.

Таким образом, администрация Дональда Трампа выступила с масштабным призывом ко всем федеральным учреждениям США, что пора двигаться быстро и решительно, чтобы сделать криптовалюту неотъемлемой частью американской экономики.

По словам Трампа, криптовалюта должна стать таким же привычным инструментом, как и доллар - включая ипотеку, банковские услуги, пенсионные программы и налоговые отчисления.

Причина такой спешки очевидна - семья президента Трампа все активнее инвестирует в криптоотрасль. По данным рынка, только со дня выборов цена биткойна выросла на 74%, а криптоиндустрия добавила 1,57 трлн долларов капитализации.

Отметим, что в отчете говорится о необходимости создания четких и прозрачных правил, которые бы помогли криптоиндустрии легально развиваться в США. Ключевой задачей называется обеспечение "регуляторной определенности", чтобы американские предприниматели могли смело инвестировать, создавать новые сервисы и программные решения.

Трамп поставил задачу своей администрации сделать американский рынок цифровых активов "самым глубоким и ликвидным в мире".