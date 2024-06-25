Кулеба: Після переговорів Україна буде на відстані трьох кроків від членства в ЄС

Після завершення переговорів про вступ до ЄС Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в Європейському союзі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.

"Завтра буде інавгураційна частина, потім будуть шість кластерів переговорів, які будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", - підкреслив очільник МЗС України.

Також Дмитро Кулеба наголосив, що вступ України до ЄС буде подією глобального значення для Європи.

За його словами, цими трьома кроками будуть:

Нагадаємо, днями раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна встановила рекорд на шляху від заявки на членство до ЄС до початку переговорів. Шлях тривалістю трохи більше двох років - був швидшим, ніж у будь-якої країни-кандидата в історії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна готова до участі Росії у другому Саміті миру, але не хоче прямих контактів з РФ. Дмитро Кулеба допустив формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

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