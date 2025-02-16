Адміністрація США хоче досягти припинення вогню в Україні до 20 квітня, - Bloomberg

Як пише видання, європейські чиновники працюють над збільшенням витрат на оборону та на підтримку України. Ці плани не будуть оголошені до парламентських виборів у Німеччині 23 лютого.

На завтра лідери кількох країн ЄС запрошені до Парижа, щоб разом із президентом Франції Еммануелем Макроном розпочати підготовку цих заходів. Імовірно, на саміті обговорюватимуть і можливість відправки європейських військ в Україну.

Bloomberg із посиланням на джерела серед європейських чиновників зазначає, що адміністрація Трампа прямо заявила, що хоче домогтися припинення вогню в Україні до Великодня, який цього року припадає на 20 квітня.

При цьому деякі європейські чиновники кажуть, що темпи переговорів, які розпочнуться наступного тижня в Саудівській Аравії за участю представників США і Росії, амбітні, але потенційно нереалістичні.

Набагато реалістичніше домогтися рішення до кінця 2025 року, зазначив один зі співрозмовників. У Раді національної безпеки Білого дому не відповіли на прохання про коментар, додав Bloomberg.