Администрация США хочет достичь прекращения огня в Украине до 20 апреля, - Bloomberg

Как пишет издание, европейские чиновники работают над увеличением расходов на оборону и на поддержку Украины. Эти планы не будут объявлены до парламентских выборов в Германии 23 февраля.

На завтра лидеры нескольких стран ЕС приглашены в Париж, чтобы вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном приступить к подготовке этих мер. Вероятно, на саммите будет обсуждаться и возможность отправки европейских войск в Украину.

Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников отмечает, что администрация Трампа прямо заявила, что хочет добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля.

При этом некоторые европейские чиновники говорят, что темпы переговоров, которые начнутся на следующей неделе в Саудовской Аравии с участием представителей США и России, амбициозны, но потенциально нереалистичны.

Гораздо более реалистично добиться решения до конца 2025 года, отметил один из собеседников. В Совете национальной безопасности Белого дома не ответили на просьбу о комментарии, добавил Bloomberg.