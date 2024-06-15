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Администрация несет ответственность: как действовать, если в магазине украли вещи из ячейки хранения

Украина, Суббота 15 июня 2024 08:41
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Администрация несет ответственность: как действовать, если в магазине украли вещи из ячейки хранения Фото: что делать при воровстве вещей из камеры хранения (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения. При краже личных вещей из камеры хранения необходимо сразу же вызвать администрацию заведения и полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Госпродпотребслужбу".

Как отмечают в ведомстве, в таком случае хранитель вещей должен возместить все убытки в размере их стоимости.

"Вспомните, что именно находилось в вашей сумке, подробно опишите все вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально", - рекомендуют в "Госпродслужбе".

Отмечается, что если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, потребитель вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

"Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя", - напоминают в "Госпродпотребслужбе".

Накануне мы говорили, в каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов.

Также "Госпродпотребслужба" давала рекомендации относительно того, что следует знать потребителям при покупке продуктов на вес.

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