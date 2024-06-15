Администрация несет ответственность: как действовать, если в магазине украли вещи из ячейки хранения

Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения. При краже личных вещей из камеры хранения необходимо сразу же вызвать администрацию заведения и полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Госпродпотребслужбу ".

Как отмечают в ведомстве, в таком случае хранитель вещей должен возместить все убытки в размере их стоимости.

"Вспомните, что именно находилось в вашей сумке, подробно опишите все вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально", - рекомендуют в "Госпродслужбе".

Отмечается, что если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, потребитель вправе обратиться с соответствующим иском в суд.

"Помните главное, что оставление вещей в камере хранения в магазине – это право, а не обязанность покупателя", - напоминают в "Госпродпотребслужбе".