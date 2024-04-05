Адміністрація Байдена веде переговори з Джонсом щодо допомоги Україні, - Politico

Допомога США Україні

Конгрес США ще минулої осені не може дійти згоди на прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд. Проти законопроекту виступав речник Джонсон. Він заявляв, що хоче, щоб у документі також були жорсткі заходи щодо охорони американських кордонів від мігрантів.

Раніше ми писали, що Білий дім закликав спікера Джонсона просувати проект за допомогою України, схвалений Сенатом.

Також президент України Володимир Зеленський нещодавно в інтерв'ю The Washington Post заявив, що без допомоги США доведеться відступати на фронті.

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