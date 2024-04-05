RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Администрация Байдена ведет переговоры с Джонсом по помощи Украине, - Politico

Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В администрации президента хотят, чтобы спикер вынес пакет размером в 60 млрд долларов на голосование.

По словам двух чиновников администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении двухнедельных каникул в Конгрессе. 

По информации источника, Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет "капризное" собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

В администрации надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса по пакету помощи позже в этом месяце.

Как выглядит этот пакет на данный момент неизвестно.

 

Помощь США Украине

Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Ранее мы писали, что Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать проект с помощью Украине, одобренный Сенатом.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден