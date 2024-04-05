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Администрация Байдена ведет переговоры с Джонсом по помощи Украине, - Politico

Вашингтон, Пятница 05 апреля 2024 00:29
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Администрация Байдена ведет переговоры с Джонсом по помощи Украине, - Politico Фото: спикер Палаты представителей Майк Джонсон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В администрации президента хотят, чтобы спикер вынес пакет размером в 60 млрд долларов на голосование.

По словам двух чиновников администрации, Белый дом поддерживал контакт с офисом Джонсона по поводу помощи Украине на протяжении двухнедельных каникул в Конгрессе.

По информации источника, Байден со своей командой стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет "капризное" собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

В администрации надеются, что их подход может привести к продвижению Конгресса по пакету помощи позже в этом месяце.

Как выглядит этот пакет на данный момент неизвестно.

Помощь США Украине

Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение. Против законопроекта выступал спикер Джонсон. Он заявлял, что хочет, чтобы в документе также находились жесткие меры по охране американских границ от мигрантов.

Ранее мы писали, что Белый дом призвал спикера Джонсона продвигать проект с помощью Украине, одобренный Сенатом.

Также президент Украины Владимир Зеленский недавно в интервью The Washington Post заявил, что без американской помощи Украине придется отступать на фронте.

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