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Адміністрація Байдена схиляється до евакуації персоналу з Судану, - NBC

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Субота 22 квітня 2023 02:48
Адміністрація Байдена схиляється до евакуації персоналу з Судану, - NBC Фото: Байден схиляється до евакуації персоналу з Судану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до евакуації американського урядового персоналу з Судану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Як повідомили виданню джерела, знайомі з планом евакуації, в ньому візьмуть участь декілька десятків громадян США, що працюють в Судані під егідою посольства.

Крім цього, в четвер Пентагон заявив, що США направляють в регіон додаткові війська на випадок, якщо вони будуть потрібні для евакуації.

"Ми приділяємо пильну увагу і оцінюємо ситуацію на місці, але остаточне рішення ще не прийняте", - прокоментував питання евакуації представник Держдепартаменту США Ведант Патель.

За даними NBC, в Судані наразі проживає більш ніж 16000 американців, з яких 500 вже звернулись до посольства, а 55 - запросили евакуацію.

Нагадаємо, що Пентагон розміщує військовий контингент у Джибуті в очікуванні потенційної місії з евакуації персоналу посольства США в Судані.

Також за даними CNN, російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами.

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