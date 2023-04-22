Администрация Байдена склоняется к эвакуации персонала из Судана, - NBC
Администрация президента США Джо Байдена склоняется к эвакуации американского правительственного персонала из Судана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Как сообщили источнику, знакомые с планом эвакуации, в нем примут участие несколько десятков граждан США, работающих в Судане под эгидой посольства.
Помимо этого, в четверг Пентагон заявил, что США направляют в регион дополнительные войска на случай, если они потребуются для эвакуации.
"Мы уделяем пристальное внимание и оцениваем ситуацию на месте, но окончательное решение еще не принято", – прокомментировал вопрос эвакуации представитель Госдепартамента США Ведант Патель.
По данным NBC, в Судане сейчас проживает более 16000 американцев, из которых 500 уже обратились в посольство, а 55 - пригласили эвакуацию.
Напомним, что Пентагон размещает военный контингент в Джибуте в ожидании потенциальной миссии по эвакуации персонала посольства США в Судане.
Также, по данным CNN, российская частная военная компания "Вагнера" обеспечивает Силы быстрого реагирования Судана ракетами.
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