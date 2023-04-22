Администрация Байдена склоняется к эвакуации персонала из Судана, - NBC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Как сообщили источнику, знакомые с планом эвакуации, в нем примут участие несколько десятков граждан США, работающих в Судане под эгидой посольства.

Помимо этого, в четверг Пентагон заявил, что США направляют в регион дополнительные войска на случай, если они потребуются для эвакуации.

"Мы уделяем пристальное внимание и оцениваем ситуацию на месте, но окончательное решение еще не принято", – прокомментировал вопрос эвакуации представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

По данным NBC, в Судане сейчас проживает более 16000 американцев, из которых 500 уже обратились в посольство, а 55 - пригласили эвакуацию.