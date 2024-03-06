Адміністрація Байдена розчарована небажанням ЄС конфіскувати російські активи, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання пише, що США і Європа не можуть домовитися про те, як далеко їм слід зайти, змушуючи Росію заплатити за відновлення України.

Ідея полягає в конфіскації активів, що належать російській державі, які були заморожені після початку вторгнення РФ в Україну два роки тому.

Цей план активно підтримує адміністрація президента США Джо Байдена, але поки найвпливовіші уряди Європи в Парижі, Берліні та Римі не погодилися на це. Політики з Вашингтона чинять тиск на своїх союзників, щоб вони відкинули свої сумніви з приводу цього безпрецедентного кроку.

Аналітик Атлантичної ради і провідний експерт з російських заморожених активів Чарльз Лічфілд заявив, що переступити поріг і віддати Україні російські активи з моральної точки зору може здатися правильним. За його словами, європейцям незручно робити це без більш міцної правової основи.

Чого бояться в Європі

Рішучість Вашингтона стривожила європейські уряди, які побоюються, що такий крок відлякає інвесторів у євро.

Інші побоюються, що РФ може вжити заходів у відповідь, і відбере європейські активи в Росії, а також почне кібератаки на західні країни.

Проблема для США полягає в тому, що переважна більшість активів зберігається в Бельгії, в депозитарії цінних паперів Euroclear, тому будь-який крок щодо конфіскації потребуватиме схвалення Європи. Є надія, що "Велика сімка" виробить спільну позицію пізніше цього року.

Європа розглядає лише один план щодо російських активів

Європейська комісія висунула набагато більш обмежений план щодо використання тільки прибутку, одержуваного від активів. Йдеться про близько 3 мільярдів євро на рік.

Чиновник із країни G7 повідомив виданню, що використання прибутків є єдиною обговорюваною ідеєю, оскільки це вважається безпечнішим із юридичного погляду варіантом. Вони додали, що в Брюсселі немає бажання говорити про конфіскацію.

"Ми не говоримо про арешт заморожених активів. Йдеться про доходи, одержувані від цих активів", - заявив журналістам у вівторок глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Три країни ЄС, які є членами G7, а саме Німеччина, Франція та Італія, стурбовані тим, що конфіскація активів заплямує репутацію єврозони та потенційно перешкоджає міжнародним інвестиціям.

Використання російських активів

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 280 млрд євро.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку.

Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон сказав, що Лондон готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського Центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.