Администрация Байдена разочарована нежеланием ЕС конфисковать российские активы, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание пишет, что США и Европа не могут договориться о том, как далеко им следует зайти, заставляя Россию заплатить за восстановление Украины.

Идея заключается в конфискации активов, принадлежащих российскому государству, которые были заморожены после начала вторжения РФ в Украину два года назад.

Этот план активно поддерживает администрация президента США Джо Байдена, но пока влиятельные правительства Европы в Париже, Берлине и Риме не согласились на это. Политики из Вашингтона оказывают давление на своих союзников, чтобы они отбросили свои сомнения по поводу этого беспрецедентного шага.

Аналитик Атлантического совета и ведущий эксперт по российским замороженным активам Чарльз Личфилд заявил, что переступить порог и отдать Украине российские активы с моральной точки зрения может показаться правильным. По его словам, европейцам неудобно делать это без более прочной правовой основы.

Чего боятся в Европе

Решительность Вашингтона встревожила европейские правительства, которые опасаются, что такой шаг отпугнет инвесторов в евро.

Другие опасаются, что РФ может принять ответные меры, и отберет европейские активы в России, а также начнет кибератаки на западные страны.

Проблема для США заключается в том, что подавляющее большинство активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear, поэтому любой шаг по конфискации потребует одобрения Европы. Есть надежда, что "Большая семерка" выработает общую позицию позже в этом году.

Европа рассматривает только один план по российским активам

Европейская комиссия выдвинула гораздо более ограниченный план по использованию только прибыли, получаемой от активов. Речь идет об около 3 миллиардах евро в год.

Чиновник из страны G7 сообщил изданию, что использование прибыли является единственной обсуждаемой идеей, поскольку это считается более безопасным с юридической точки зрения вариантом. Они добавили, что в Брюсселе нет желания говорить о конфискации.

"Мы не говорим об аресте замороженных активов. Речь идет о доходах, получаемых от этих активов", - заявил журналистам во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Три страны ЕС, которые являются членами G7, а именно Германия, Франция и Италия, обеспокоены тем, что конфискация активов запятнает репутацию еврозоны и потенциально препятствует международным инвестициям.

Использование российских активов

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно 280 млрд евро.

Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, который получил от этих активов 3,25 млрд евро прибыли.

Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что Лондон готов предоставить Украине ссуду на сумму замороженных активов российского Центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.