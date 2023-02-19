Адміністрація Байдена радить Україні вже зараз готуватися до контрнаступу, - Politico

Зазначимо, що президент США Джо Байден вже завтра вирушить до Польщі, аби зустрітися з президентом Анджеєм Дудою та іншими ключовими лідерами НАТО.

Офіційні особи США вважають, що оборона України ось-ось досягне критичної фази, коли Росія почне свій наступ. При цьому адміністрація Байдена терміново тисне на адміністрацію президента України Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення і, можливо, завдала власного контрудару.

Білий дім також сказав команді Зеленського готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи надходять вільно. При цьому є побоювання, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою.

Окрім того, Байден у Польщі має намір підкреслить необхідність для Заходу та США тримати курс на Україну. Він просуватиме необхідність як альянсів, так і американського лідерства на світовій арені.

Нагадаємо, за даними The Times, Україна може отримати менше чверті бойових танків, які їй пообіцяли партнери, до очікуваного весняного наступу Росії.

При цьому у Пентагоні очікують, що навесні українські бійці перейдуть у контрнаступ.

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