Администрация Байдена советует Украине уже сейчас готовиться к контрнаступлению, - Politico

Отметим, что президент США Джо Байден уже завтра отправится в Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой и другими ключевыми лидерами НАТО.

Официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот достигнет критической фазы, когда Россия начнет свое наступление. При этом администрация Байдена срочно давит на администрацию президента Украины Владимира Зеленского, чтобы она закрепила свои достижения и, возможно, нанесла собственный контрудар.

Белый дом также сказал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы поступают свободно. При этом есть опасения, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограничена.

Кроме того, Байден в Польше намерен подчеркнуть необходимость для Запада и США держать курс на Украину. Он будет продвигать необходимость как альянсов, так и американского лидерства на мировой арене.

Напомним, по данным The Times, Украина может получить менее четверти боевых танков, которые ей пообещали партнеры, к ожидаемому весеннему наступлению России.

При этом в Пентагоне ожидают, что весной украинские бойцы перейдут в контрнаступление.

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