Адміністрація Байдена проведе брифінг для сенаторів щодо "атаки" на Кремль, - Politico

Чиновники Білого дому сьогодні, 3 травня, проведуть брифінг щодо "атаки" на Кремль для комітету Сенату з розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Два неназвані американські чиновники в коментарі журналістам розповіли, що в адміністрації Байдена все ще працюють над тим, щоб підтвердити, чи була передбачувана атака замовлена Києвом, проведена нелегальною проукраїнською групою чи це була операція Росії.

При цьому американські розвідувальні служби відмовилися надавати виданню будь-які коментарі щодо звинувачень України з боку Кремля.

Як зазначає видання, брифінг відбудеться о 14:30 за місцевим часом (21:30 за київським).

Нагадаємо, Кремль сьогодні, 3 травня, нібито атакували за допомогою безпілотників. Росія почала звинувачувати Україну.

Пізніше в мережі з'явилися відео, на яких можна помітити момент удару по Кремлю.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша країна не причетна до інциденту в Москві.

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