Администрация Байдена проведет брифинг для сенаторов по "атаке" на Кремль, - Politico

Чиновники Белого дома сегодня, 3 мая, проведут брифинг по "атаке" на Кремль для комитета Сената по разведке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, брифинг пройдет в 14:30 по местному времени (21:30 по киевскому).
При этом американские разведывательные службы отказались предоставлять изданию любые комментарии по обвинениям Украины со стороны Кремля.
Два неназванных американских чиновника в комментарии журналистам рассказали, что в администрации Байдена все еще работают над тем, чтобы подтвердить, была ли предполагаемая атака заказана Киевом, проведена нелегальной проукраинской группой или же это была операция России.
Напомним, Кремль сегодня, 3 мая, якобы атаковали при помощи беспилотников. Россия начала обвинять Украину.
Позже в сети появились видео, на которых можно заметить момент “удара” по Кремлю.
Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна не причастна к инциденту в Москве.
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