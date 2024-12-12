Адміністрація Байдена прискорює поставки зброї в Україну, - CNN

США прискорюють поставки зброї в Україну. Головна мета США - поставити Україну на міцну основу до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами американського високопосадовця, адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні свого перебування на посаді.

Ці зусилля різко контрастують з політикою майбутньої адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, який в інтерв'ю журналу Time різко розкритикував нещодавній крок США, що дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії.

В рамках останнього прояву підтримки України адміністрація Байдена планує найближчими днями оголосити про пакет допомоги на суму 500 мільйонів доларів, який дозволить вивести обладнання зі складу американських збройних сил. А високопосадовець адміністрації США повідомив CNN, що Білий дім спрямовує ресурси на те, щоб до того, як Байден залишить посаду, передати Києву раніше анонсовану зброю.

"Міністерство оборони робить історичні зусилля, щоб протягом наступних п'яти тижнів доставити в Україну велику кількість зброї... З цього моменту і до середини січня ми доставимо в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби", - сказав високопоставлений представник адміністрації Байдена.