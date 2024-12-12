Администрация Байдена ускоряет поставки оружия в Украину, - CNN

США ускоряют поставки оружия в Украину. Главная цель США - поставить Украину на прочную основу до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского чиновника, администрация президента Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни своего пребывания в должности.

Эти усилия резко контрастируют с политикой будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в интервью журналу Time резко раскритиковал недавний шаг США, позволивший Украине использовать американское оружие для ударов по России.

В рамках последнего проявления поддержки Украины администрация Байдена планирует в ближайшие дни объявить о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит вывести оборудование из состава американских вооруженных сил. А высокопоставленный чиновник администрации США сообщил CNN, что Белый дом направляет ресурсы на то, чтобы до того, как Байден покинет пост, передать Киеву ранее анонсированное оружие.