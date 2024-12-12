Администрация Байдена ускоряет поставки оружия в Украину, - CNN
США ускоряют поставки оружия в Украину. Главная цель США - поставить Украину на прочную основу до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам американского чиновника, администрация президента Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни своего пребывания в должности.
Эти усилия резко контрастируют с политикой будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в интервью журналу Time резко раскритиковал недавний шаг США, позволивший Украине использовать американское оружие для ударов по России.
В рамках последнего проявления поддержки Украины администрация Байдена планирует в ближайшие дни объявить о пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит вывести оборудование из состава американских вооруженных сил. А высокопоставленный чиновник администрации США сообщил CNN, что Белый дом направляет ресурсы на то, чтобы до того, как Байден покинет пост, передать Киеву ранее анонсированное оружие.
"Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия... С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства", - сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.
Помощь Украине от США
Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден сегодня, 12 декабря, объявит новый пакет военной помощи Украине.
В него, в частности, должны войти системы ПВО и артиллерия.
Заметим, что прошли и пакет помощи был объявлен только 7 декабря. Тогда администрация президент США Джо Байдена объявила о выделении Украине пакета оборонной помощи на 988 млн долларов.
А осенью Пентагон объяснил, что еженедельно будет отправлять Украине партии оружия. По их словам, это необходимо, чтобы успеть выделить Киеву оставшуюся помощь.
Также представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что Штаты после одобрения Конгрессом США помощи Украине на 60 млрд долларов в апреле 2024 года поставили украинской стороне 83% обещанных боеприпасов и 67% средств ПВО.
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