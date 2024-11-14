Адміністрація Байдена планує подати до Конгресу запит щодо нової допомоги Україні, - Салліван

Мова йде про фінансування, у тому ж числі й військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Російській Федерації (РФ). За словами Саллівана, протягом наступних двох місяців адміністрація Байдена "надішле сигнал" Конгресу щодо додаткових коштів Києву у 2025-му, аби він зміг "досягти найкращої можливої позиції для переговорів". Водночас він не уточнював, у якому вигляді пропонуватиметься ухвалити фінансування.

У тому ж числі Салліван запевнив, що нинішній уряд Штатів планує використати кожен долар, який Конгрес уже виділив на допомогу Україні, до завершення каденції Байдена.

"Коли ми постачаємо зброю Україні, ми виготовляємо нову зброю, щоб передати її американським військовим. Усі ці долари будуть витрачені до моменту, коли він піде з посади 20 січня", - заявив він.

Вибори президента в США

Під час президентських виборів у Штатах перемогу здобув республіканець Дональд Трамп. Останній вже неодноразово стверджував про наміри якнайшвидше завершити війну в Україні. Зокрема обіцяв ініціювати телефонні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та диктатором Володимиром Путіним, щоб досягти угоди "впродовж 24 годин".

Крім того, цього ж місяця Трамп мав зустріч із Зеленським, під час якої президент України представив йому свій план щодо досягнення перемоги. За результатами обговорень Трамп зазначив, що прагне досягти "справедливої угоди для всіх сторін".

Як пояснив український дипломат, ексголова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Володимир Огризко, Україна повинна подумати над тим, як "зацікавити " Трампа, щоб продовжувати українсько-американські відносини.