Администрация Байдена планирует подать в Конгресс запрос о новой помощи Украине, - Салливан

Речь идет о финансировании, в том числе и военной помощи, которую Украина получает для противостояния Российской Федерации (РФ). По словам Салливана, в течение следующих двух месяцев администрация Байдена "пошлет сигнал" Конгрессу о дополнительных средствах Киеву в 2025-м, чтобы он смог "достичь наилучшей возможной позиции для переговоров". В то же время он не уточнял, в каком виде будет предлагаться принять финансирование.

В том же числе Салливан заверил, что нынешнее правительство Штатов планирует использовать каждый доллар, который Конгресс уже выделил на помощь Украине, до завершения каденции Байдена.

"Когда мы поставляем оружие Украине, мы изготавливаем новое оружие, чтобы передать его американским военным. Все эти доллары будут потрачены до момента, когда он уйдет с должности 20 января", - заявил он.

Выборы президента в США

Во время президентских выборов в Штатах победу одержал республиканец Дональд Трамп. Последний уже неоднократно утверждал о намерениях как можно быстрее завершить войну в Украине. В частности обещал инициировать телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным, чтобы достичь соглашения "в течение 24 часов".

Кроме того, в этом же месяце Трамп имел встречу с Зеленским, во время которой президент Украины представил ему свой план по достижению победы. По результатам обсуждений Трамп отметил, что стремится достичь "справедливого соглашения для всех сторон".

Как пояснил украинский дипломат, экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Владимир Огрызко, Украина должна подумать над тем, как "заинтересовать" Трампа, чтобы продолжать украинско-американские отношения.