В Администрации президента хотят новую программу с МВФ

В администрации президента Украины Владимира Зеленского начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года. Об этом в интервью "НВ. Бизнес" сказал замглавы АП Алексей Гончарук.

Как отметил Гончарук, программу можно было запустить в конце 2019 года, если для этого появятся необходимые условия.

"В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - сказал он.

По его словам, для этого нам надо летом и осенью очень хорошо поработать для сохранения финансовой стабильности. "У нас отличная команда, конструктивный рабочий контакт с Национальным банком Украины и Министерством финансов Украины", - добавил Гончарук

Замглавы АП напомнил, что действующая программа МВФ Stand-by была специально спланирована на период чуть больше года, чтобы помочь Украине стабильно пережить выборы. "Но когда были назначены досрочные выборы, ситуация изменилась. Основные условия, при которых эта программа проектировалась, были другие", - сказал он.

Гончарук также заверил, что сотрудничество с МВФ является крайне важным для Украины.

Напомним, миссия Международного валютного фонда работала в Киеве в конце мая. Планировалось, что по результатам будет принято решение об очередному транше на 1,3 млрд долларов. Однако миссия досрочно покинула Украину из-за объявления досрочных выборов, и вопрос о кредите не будет рассматриваться.

первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина до конца 2019 года может получить только один транш кредита по программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), хотя ранее ожидалось два транша по 1,3 млрд долларов.