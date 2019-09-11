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На адмінкордоні з Кримом затриманий бойовик "ДНР"

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 10:43
На адмінкордоні з Кримом затриманий бойовик "ДНР"
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Бойовик розчарувався в ідеях російського світу

У вівторок, 11 вересня, українські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом затримали бойовика "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що бойовика затримали на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Чонгар" під час перевірки. Він прибув з території окупованого українського півострова.

"З території окупованого Криму до контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" прибув 35-річний бойовик з позивним "Коршун". Під час проведення перевірочних заходів прикордонники встановили, що це особа підозрюється в участі в бойових діях проти Збройних сил України на сході країни і перебуває в розшуку. Встановлено, що даний громадянин в 2014 році, за вказівкою російських кураторів, брав активну участь у захопленні органів державної влади та місцевого самоврядування на території Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що затриманий перебував у складі "російської православної армії", і ніс службу на одному з блокпостів на в'їзді в Донецьк з боку Новотроїцька. Згодом він розчарувався в ідеї "русского мира" і поїхав на заробітки в Росію.

Прикордонники передали бойовика співробітників Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Нагадаємо, 10 вересня співробітники Служби безпеки України затримали жителя Сєвєродонецька, завербованого проросійської терористичною організацією "ЛНР". Він збирав інформацію про українських правоохоронних органах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню, шість військовослужбовців отримали поранення.

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