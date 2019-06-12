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На админгранице с Крымом задержали боевика местной "самообороны"

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 13:27
На админгранице с Крымом задержали боевика местной "самообороны"
Фото: допрос боевика (youtube.com)

Задержанному объявили подозрение в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований

На административной границе с оккупированным Крымом задержали боевика "крымской самообороны". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Сообщается, что крымчанина задержали на КПВВ "Каланчак". Украинские правоохранители установили, что в 2014 году во время аннексии полуострова он входил в формирование "Самооборона Крыма". По словам задержанного, он приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить украинский паспорт.

"Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, и для этого ему нужен был паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Задержанному объявили подозрение в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Луганской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали боевика, который проходил военную службу в незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Также добавим, что в Луганской области во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности в поселке Меловое бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили и задержали боевика так называемой "ЛНР"

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