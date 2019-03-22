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На админгранице с Крымом перед выборами усилят меры безопасности

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 12:18
На админгранице с Крымом перед выборами усилят меры безопасности
Фото: пограничник (facebook.com/dpsuachru)

На выборы 2019 усилят охрану границы

Украинские пограничники на период проведения выборов президента Украины усилят меры безопасности на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Также в ведомстве отмечают, что каких-либо изменений в порядке пересечения админграницы не будет.

"С целью ускорения проведения пропускных операций в контрольных пунктах въезда-выезда запланировано увеличение количества рабочих мест для осуществления пограничного контроля", - говорится в сообщении

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию Крыма и выезд из нее разрешается только через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар".

Напомним, первый тур выборов президента Украины пройдет 31 марта. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур выборов.

Ранее РБК-Украина сообщало, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что наблюдатели на выборах 2019 от "Национальных дружин" не будут вмешиваться в избирательный процесс.

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