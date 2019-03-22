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На адмінкордоні з Кримом перед виборами посилять заходи безпеки

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 12:18
На адмінкордоні з Кримом перед виборами посилять заходи безпеки
Фото: прикордонник (facebook.com/dpsuachru)

На вибори 2019 посилять охорону кордону

Українські прикордонники на період проведення виборів президента України посилять заходи безпеки на адміністративному кордоні з аннексированным Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України.

Також у відомстві зазначають, що якихось змін у порядку перетину адмінкордону не буде.

"З метою прискорення проведення пропускних операцій у контрольних пунктах в'їзду-виїзду заплановано збільшення кількості робочих місць для здійснення прикордонного контролю", - йдеться в повідомленні

Крім того, згідно з чинним законодавством, в'їзд на територію Криму і виїзд з неї дозволяється тільки через контрольні пункти "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар"

Нагадаємо, перший тур виборів президента України пройде 31 березня. Якщо жоден з кандидатів не отримає більше 50% голосів виборців, 21 квітня відбудеться другий тур виборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що спостерігачі на виборах 2019 від "Національних дружин" не будуть втручатися у виборчий процес.

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