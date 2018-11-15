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На админгранице с Крымом ФСБ задержала заместителя председателя Меджлиса Джелялова

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 12:59
На админгранице с Крымом ФСБ задержала заместителя председателя Меджлиса Джелялова
Фото: Нариман Джелялов (facebook.com/QHA)

Отпустив ранее задержанную Ленору Дюльбер, они задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа

В четверг, 25 ноября, в оккупированном Крыму на административной границе с Херсонской областью ФСБ задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Об этом заявил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Отпустив ранее задержанную Ленору Дюльбер, они задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил Заир Смедляев.

Напомним,  лидер крымских татар Мустафа Джемилев во время конференции делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва 12 ноября заявил, что есть предложение от делегатов исключать из Меджлиса за сотрудничество с российской властью.

Также ранее сообщалось, что Меджлис крымскотатарского народа созвал в Киеве конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа. Среди тем, которые обсуждались во время конференции, были, в частности, ситуация в оккупированном Крыму и задачи органов национального самоуправления в условиях временной оккупации полуострова Россией.

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