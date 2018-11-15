На адмінкордоні з Кримом ФСБ затримала заступника голови Меджлісу Джелялова

Фото: Наріман Джеляль (facebook.com/QHA)

Відпустивши раніше затриману Ленору Дюльбер, вони затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу

У четвер, 25 листопада, в окупованому Криму на адміністративному кордоні з Херсонською областю ФСБ затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова. Про це заявив голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Відпустивши раніше затриману Ленору Дюльбер, вони затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, повідомив Заїр Смедляєв.

Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв під час конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання 12 листопада заявив, що є пропозиція від делегатів виключати з Меджлісу за співпрацю з російською владою.

Також раніше повідомлялося, що Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Серед тем, які обговорювалися під час конференції, були, зокрема, ситуація в окупованому Криму та завдання органів національного самоврядування в умовах тимчасової окупації півострова Росією.