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У Києві проходить конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу

Новини » Політика    12.11.2018 - 10:55
Фото: конференція Курултаю кримськотатарського народу в Києві (Віталій Носач / РБК-Україна)
Фото: конференція Курултаю кримськотатарського народу в Києві (Віталій Носач / РБК-Україна)

На конференцію приїхали близько 200 делегатів

Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу, під час якої планують обговорити завдання органів національного самоврядування в умовах окупації Криму РФ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Серед тем, які обговорюватимуть під час конференції, будуть, зокрема, ситуація в окупованому Криму і завдання органів національного самоврядування в умовах тимчасової окупації півострова Росією. Також говоритимуть про виконання постанови другої позачергової сесії Курултаю кримськотатарського народу VI скликання (Бахчисарай, 29 березня 2014 року) "Про реалізацію кримськотатарським народом права на самовизначення на своїй історичній території - в Криму".

Водночас, багато делегатів не змогли приїхати на конференцію. Однак голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що сьогодні "будуть шукати механізми, щоб кожен зміг заявити про свою позицію незалежно від того, де він знаходиться". Крім того, під час конференції делегати мають вирішити, як працюватиме далі Курултай в умовах окупації Криму. 

 

Фото: конференція Курултаю кримськотатарського народу в Києві 12 листопада (Віталій Носач / РБК-Україна)

Перший Курултай кримськотатарського народу обрали в листопаді 1917 року. З 9 по 26 грудня 1917 року він працював як національні установчі збори, які ухвалили основні кримськотатарські закони.

Курултай кримськотатарського народу відновив свою діяльність в 1991 році. В Україна його визнають вищим представницьким органом кримських татар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада анексованого Росією Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу Духовному управлінню мусульман.

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