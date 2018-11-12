Із Меджлісу пропонують виключати за співпрацю з Росією, - Джемілєв

Фото: Мустафа Джемілєв (РБК-Україна/Віталій Носач)

На місце виключених делегатів пропонують обрати нових

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв під час конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання 12 листопада заявив, що є пропозиція від делегатів виключати з Меджлісу за співпрацю з російською владою. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Водночас Джемілєв не назвав конкретних імен та не уточнив кількість кандидатів на виключення. Але наголосив, що на місце виключених делегатів можуть обрати нових.

"Деякі делегати наполягають на тому, щоб провести голосування про виключення членів Меджлісу, які зрадили свій народ і державу. На їхнє місце пропонується вибрати нових членів. Інші делегати Курултаю вважають, що на зрадників в рядах Меджлісу просто можна не звертати уваги", - сказав він.

Проте, щоб виключити членів Меджлісу, необхіден кворум делегатів. Під час сьогоднішньої конференції були присутні близько ста членів Меджілу, а цього для кворуму недостатньо.

Джемілєв також підкреслив, що Курултай і Меджліс - єдині легітимні представницькі органи на території анексованого Криму "не тільки кримських татар, а й усіх жителів, які не зрадили Україні".

Нагадаємо, сьогодні Меджліс кримськотатарського народу скликав у Києві конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Серед тем, які обговорюватимуть під час конференції, будуть, зокрема, ситуація в окупованому Криму і завдання органів національного самоврядування в умовах тимчасової окупації півострова Росією.

Водночас, багато делегатів не змогли приїхати на конференцію. Однак голова Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що сьогодні "шукатимуть механізми, щоб кожен зміг заявити про свою позицію незалежно від того, де він знаходиться". Крім того, під час конференції делегати мають вирішити, як працюватиме далі Курултай в умовах окупації Криму.