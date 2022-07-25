UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Adidas возобновляет работу в Украине. В каких городах открылись магазины

Фото: Adidas возобновляет работу в Украине (GettyImages-1228982732)
Автор: Илона Свиридова

После полномасштабного вторжения Adidas был вынужден закрыть все торговые точки в Украине из-за ситуации с безопасностью. Хотя война продолжается и дальше, магазины начали постепенно открываться и работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Ассоциации ритейлеров Украины.

На данный момент уже функционируют магазины по следующим локациям:

  • дисконт-центр в ТРЦ Spartak, Львов;
  • на улице Шевченко, 5, Львов;
  • в ТЦ Global UA, Житомир;
  • на улице Петефи, 5, Ужгород.

Также возобновил свою работу интернет-сайт сети.

Планируется ли открытие магазинов Adidas в Киеве, пока не известно. До начала полномасштабного вторжения в столице работало 18 магазинов.

"Пока конкретная информация отсутствует", - ответили в компании.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало, когда популярные бренды вернутся в Украину. Среди прочего речь шла и о McDonalds.

Недавно в Украине возобновила свою работу популярная сеть ресторанов Hesburger. В столице были открыты четыре торговые точки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
магазиныВойна в Украине