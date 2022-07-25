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Adidas відновлює роботу в Україні. В яких містах відкрились магазини

Фото: Adidas відновлює роботу в Україні (GettyImages-1228982732)
Автор: Ілона Свиридова

Після повномасштабного вторгнення Adidas був вимушений закрити всі торгові точки в Україні через безпекову ситуацію. Хоч війна триває і далі, магазини почали поступово відкриватись та працювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Асоціації рітейлерів України.

Натепер вже функціонують магазини за наступними локаціями:

  • дисконт-центр у ТРЦ Spartak, Львів;
  • на вулиці Шевченка, 5, Львів;
  • у ТЦ Global UA, Житомир;
  • на вулиці Петефі, 5, Ужгород.

Також відновив свою роботу інтернет-сайт мережі.

Чи планується відкриття магазинів Adidas у Києві, наразі не відомо. До початку повномасштабного вторгнення у столиці працювало 18 магазинів.

“Поки що конкретна інформація відсутня”, - відповіли у компанії.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало, коли популярні бренди повернуться в Україну. Серед іншого мова йшла і про McDonalds.

Нещодавно в Україні відновила свою роботу популярна мережа ресторанів Hesburger. У столиці було відкрито чотири торгових точки.

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