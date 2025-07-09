Новые Superstar от Adidas и Месси: фанаты нашли скрытые пасхалки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram аккаунт футболиста.

Обновленную линейку Superstar можно приобрести в официальном интернет-магазине Adidas. Стоимость одной пары - 110 долларов США.

Как и в первой модели, на верхней части, язычке и задней части кроссовка размещены элементы персонального брендинга.

Особые элементы, такие как золотой язычок, текстурированный носок и декоративные вставки, подчеркивают индивидуальность кроссовок и отсылают к стилю аргентинского нападающего.

На пятке вместо привычной надписи "Superstar" размещено имя футболиста - "MESSI", а также его фирменный логотип.

Первая пара кроссовок вдохновлена выступлениями Месси за американский клуб. Модель выполнена в нежно-розовом цвете с черными полосками и золотыми деталями.

Дизайны воплощают связь с его нынешним клубом "Интер Майами" и родной Аргентиной.

В рамках длительной коллаборации с немецким брендом Adidas, Лионель Месси представил две новые модели культовых кроссовок Superstar, имеющие символическое оформление.

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