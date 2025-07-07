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Стало відомо, де Мессі може продовжити кар'єру: переговори вже йдуть

Понеділок 07 липня 2025 12:41
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Стало відомо, де Мессі може продовжити кар'єру: переговори вже йдуть Ліонель Мессі (фото: facebook.com.leomessi)
Автор: Катерина Урсатій

Саудівський гранд "Аль-Ахлі" хоче бачити у своєму складі легендарного аргентинця Ліонеля Мессі після завершення його контракту в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L’Équipe.

Що відомо про потенційний перехід Мессі в "Аль-Ахлі"

Клуб націлений запросити восьмиразового володаря "Золотого м'яча", щойно той стане вільним агентом, тобто з січня 2026 року. Контракт Мессі з "Інтер Маямі" завершується 31 грудня 2025 року.

Арабські світ активно прагне залучити Ліонеля Мессі до своєї футбольної ліги, особливо зважаючи на підготовку до проведення Чемпіонату світу 2034 року.

Клуб "Аль-Ахлі" вже не вперше виявляє інтерес до аргентинського форварда. Керівництво клубу робило пропозицію Мессі ще до його переходу в МЛС, однак тоді зірковий гравець обрав "Інтер Маямі".

Мессі в МЛС

Ліонель Мессі приєднався до "Інтер Маямі" у статусі вільного агента після завершення контракту з ПСЖ у 2023 році.

Флоридський клуб випередив у боротьбі за аргентинця "Барселону" та саудівський "Аль-Хіляль".

За даними інсайдерів, угоду вдалося укласти завдяки підтримці керівництва МЛС, яка включала фінансові бонуси від Apple і Adidas.

Після переходу до МЛС Мессі став амбасадором ліги й ключовою фігурою "Інтер Маямі".

38-річний нападник у сезоні 2025 провів 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, забивши 16 голів і зробивши шість асистів.

Що відомо про "Аль-Ахлі":

  • Саудівський футбольний клуб із міста Джидда, заснований у 1937 році.
  • Один із найтитулованіших клубів країни - багаторазовий чемпіон Саудівської Аравії, володар національного Кубка та Суперкубка.
  • У 2023 році повернувся до еліти після одного сезону в Першій лізі.
  • Належить Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії (PIF), який також володіє "Аль-Насром", "Аль-Іттіхадом" і "Аль-Хілялем".

Раніше писали про те, скільки заробляє Мессі та українці в МЛС.

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