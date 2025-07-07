Стало відомо, де Мессі може продовжити кар'єру: переговори вже йдуть
Саудівський гранд "Аль-Ахлі" хоче бачити у своєму складі легендарного аргентинця Ліонеля Мессі після завершення його контракту в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L’Équipe.
Що відомо про потенційний перехід Мессі в "Аль-Ахлі"
Клуб націлений запросити восьмиразового володаря "Золотого м'яча", щойно той стане вільним агентом, тобто з січня 2026 року. Контракт Мессі з "Інтер Маямі" завершується 31 грудня 2025 року.
Арабські світ активно прагне залучити Ліонеля Мессі до своєї футбольної ліги, особливо зважаючи на підготовку до проведення Чемпіонату світу 2034 року.
Клуб "Аль-Ахлі" вже не вперше виявляє інтерес до аргентинського форварда. Керівництво клубу робило пропозицію Мессі ще до його переходу в МЛС, однак тоді зірковий гравець обрав "Інтер Маямі".
Мессі в МЛС
Ліонель Мессі приєднався до "Інтер Маямі" у статусі вільного агента після завершення контракту з ПСЖ у 2023 році.
Флоридський клуб випередив у боротьбі за аргентинця "Барселону" та саудівський "Аль-Хіляль".
За даними інсайдерів, угоду вдалося укласти завдяки підтримці керівництва МЛС, яка включала фінансові бонуси від Apple і Adidas.
Після переходу до МЛС Мессі став амбасадором ліги й ключовою фігурою "Інтер Маямі".
38-річний нападник у сезоні 2025 провів 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, забивши 16 голів і зробивши шість асистів.
Що відомо про "Аль-Ахлі":
- Саудівський футбольний клуб із міста Джидда, заснований у 1937 році.
- Один із найтитулованіших клубів країни - багаторазовий чемпіон Саудівської Аравії, володар національного Кубка та Суперкубка.
- У 2023 році повернувся до еліти після одного сезону в Першій лізі.
- Належить Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії (PIF), який також володіє "Аль-Насром", "Аль-Іттіхадом" і "Аль-Хілялем".
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