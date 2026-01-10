Адаптовані до умов війни. Україна готує нові санкційні рішення проти РФ

Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з Кирилом Будановим, у межах якої обговорювалися пріоритети роботи Офісу президента та санкційна політика щодо Росії.

"Усі напрями тиску на Росію та пов’язаних із нею осіб мають зберігатися і постійно адаптуватися до реалій воєнного часу", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна готується до подальшого посилення санкційного інструментарію, щоб обмежити фінансові й політичні можливості Кремля вести війну проти України.

Окремо Буданов доповів президенту про частину зустрічей у межах дипломатичного треку перемовин, де узгоджуються позиції України з міжнародними партнерами.

"Ми будемо посилювати санкційні механізми і використовувати їх максимально ефективно", - підкреслив глава держави.

Також під час наради були визначені ключові завдання внутрішньої політики, які мають бути реалізовані в першочерговому порядку для посилення стійкості країни в умовах війни.