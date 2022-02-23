Activision нарушила ежегодную традицию. Call of Duty не выйдет в 2023 году

Новая часть Call of Duty не выйдет в 2023 году. Однако, это не связано со сделкой Activision Blizzard и Microsoft.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Впервые за последние 20 лет, франшизу ждет перерыв. Новая часть серии Treyarch немного задержится. Это связано со слабым стартом Call of Duty: Vanguard, а также недовольством некоторых руководителей Activision Blizzard, которые считают, что выпускать ежегодно новую Call of Duty - немного чрезмерно.

"У нас захватывающая линейка премиальных и условно-бесплатных Call of Duty на этот год, следующий и далее. Мы ждём возможности поделиться с вами подробностями, когда придёт время", - заявляет Activision Blizzard.

В то же время, возможно этот перерыв заполнит Modern Warfare от Infinity Ward, которую ждет дополнительный контент. Также в этом же году ожидается еще новая условно-бесплатная Call of Duty.