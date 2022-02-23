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Activision порушила щорічну традицію. Call of Duty не вийде в 2023 році

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Середа 23 лютого 2022 18:08
Activision порушила щорічну традицію. Call of Duty не вийде в 2023 році Фото: Call of Duty не вийде в 2023 році (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Нова частина Call of Duty не вийде в 2023 році. Однак, це не пов'язано з угодою Activision Blizzard і Microsoft.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вперше за останні 20 років, франшизу чекає перерва. Нова частина серії Treyarch трохи затримається. Це пов'язано зі слабким стартом Call of Duty: Vanguard, а також невдоволенням деяких керівників Activision Blizzard, які вважають, що випускати щорічно нову Call of Duty - трохи надмірно.

"У нас захоплююча лінійка преміальних і умовно-безкоштовних Call of Duty на цей рік, наступний і далі. Ми чекаємо можливості поділитися з вами подробицями, коли прийде час", - заявляє Activision Blizzard.

Водночас можливо ця перерва заповнить Modern Warfare від Infinity Ward, яку чекає додатковий контент. Також в цьому ж році очікується ще нова умовно-безкоштовна Call of Duty.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що буде з іграми Activision Blizzard після угоди з Microsoft.

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