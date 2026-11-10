В Абу-Дабі стартувала зустріч за участі України, США та Європи, - Умєров

За словами Умєрова, до першої зустрічі долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії. Також у ній візьмуть участь спеціальні представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Головна мета цих консультацій - звірити позиції партнерів і визначити спільні кроки перед наступним етапом переговорного процесу.

Після зустрічі із західними партнерами запланований тристоронній формат за участі України, США та Росії.

Хто представляє Україну на переговорах

До складу української делегації, окрім Умєрова, увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Умєров також окреслив основні завдання, яких українська сторона прагне досягти під час переговорів. Серед пріоритетів - припинення бойових дій, надійні гарантії безпеки після завершення війни, економічне відновлення та подальший розвиток України.

Окрему увагу делегація приділятиме гуманітарним питанням.

"Працюємо, щоб максимально просунутися в цих питаннях і наблизити мир", - наголосив Умєров.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

До її складу також увійшли заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу РФ Ігор Костюков та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський.