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В Абу-Даби стартовала встреча с участием Украины, США и Европы, - Умеров

10:07 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинская делегация проводит встречу с представителями США и европейских стран в Абу-Даби (t.me/umerov_rustem)

Украинская делегация начала работу в Абу-Даби по встрече с представителями США и европейских партнеров. На первом этапе стороны намерены согласовать позиции и скоординировать дальнейшие действия перед трехсторонними переговорами с участием России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

По словам Умерова, к первой встрече присоединились представители Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Европейской комиссии. Также в ней примут участие специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Главная цель этих консультаций – сверить позиции партнеров и определить общие шаги перед следующим этапом переговорного процесса.

После встречи с западными партнерами запланирован трехсторонний формат с участием Украины, США и России.

Кто представляет Украину на переговорах

В состав украинской делегации, кроме Умерова, вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Умеров также очертил основные задачи, которые украинская сторона стремится достичь во время переговоров. Среди приоритетов – прекращение боевых действий, надежные гарантии безопасности после завершения войны, экономическое восстановление и дальнейшее развитие Украины.

Отдельное внимание делегация будет уделять гуманитарным вопросам.

"Работаем, чтобы максимально продвинуться в этих вопросах и приблизить мир", - подчеркнул Умеров.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В ее состав также вошли заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одним из ключевых вопросов предстоящих переговоров станут гарантии безопасности Украины, России и всего региона.

Подробнее о переговорах Украины, США и России в Абу-Даби – в материале РБК-Украина "Переговоры в Абу-Даби: все, что известно о встречах Украины, США и России".

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УкраинаСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияОбъединенные Арабские ЭмиратыМирные переговорыРустем Умеров